Le cari, l’or de la Thaïlande

Dans les plats d’inspiration indienne, thaïlandaise et même réunionnaise, il est le roi. Le cari, amené en Occident par les Britanniques, est utilisé dans la cuisine depuis le Ve siècle avant J-C. Il peut être rouge, vert ou encore jaune.

Et contrairement à ce que beaucoup croient, le cari n’est pas une épice, mais un mélange d’épices : les Thaïlandais cuisinent principalement avec de la pâte de cari comme base de préparation pour leurs plats et non pas avec les épices directement moulues.

« C’est la base de toute la cuisine thaïlandaise. On l’utilise en pâte. Elle se compose de différentes herbes et épices », explique Jay Patel, le directeur du restaurant Siam. Parmi ces épices, on retrouve les grains de coriandre, le cumin, la cannelle, le paprika, ainsi que l’ail ou encore le gingembre.

Évidemment, dans tous les plats de ce restaurant, le cari est là. « C’est un vrai symbole, notamment au niveau des couleurs. Le jaune fait penser à l’or qui recouvre les temples thaïlandais », ajoute de son côté Patrice Didier, responsable marketing du Siam.

« Thaï select »

Il y a donc le cari jaune, qui tire sa couleur du curcuma et dont la saveur est marquée par les grains de coriandre présents dans sa composition. Il s’accorde très bien avec le poulet, les crevettes ou le poisson et il est souvent préparé avec des pommes de terre et des poivrons. Jay Patel aime le cuisiner avec un poulet sauce satay.

« Le cari rouge prend sa couleur des piments rouges et le vert de basilic thaï. Ce dernier est le plus épicé des trois. Chacun d’entre eux a son goût très particulier et on évite de les mélanger », poursuit le restaurateur, qui précise d’ailleurs que la cuisine du nord de la Thaïlande a des influences chinoises, contrairement au sud, proche de la Malaisie. « On cuisine plus au cari dans le sud », ajoute-t-il.

Dans son restaurant, les caris sont directement importés de Thaïlande. L’épice y est donc reine. Un soin qui a valu à l’établissement la certification « Thaï select », remise à ceux qui proposent au minimum 60% de cuisine thaï authentique et où les employés cuisinent en utilisant des méthodes thaïlandaise.

Restaurant Siam

9130, boulevard Leduc / local 210 – Brossard

450 445 -4141