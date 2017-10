Restaurant : de l’importance du nom

Choisir un nom de restaurant est aussi important que de décider quel type de nourriture y sera servi. « Le nom d’un restaurant est stratégique. Il peut refléter un thème, une localisation, son lien avec le chef, un jeu de mots, etc. On peut être plus original pour attirer l’attention ou plus traditionnel », explique Stéphanie Kennan, présidente de Bang Marketing.

Peu importe la façon dont il est sélectionné, il doit en effet être unique, mémorable et refléter la marque du restaurant. L’exercice n’a pas été facile pour Guillaume Taillon et son associé, Aragorn Gaulin, les deux propriétaires du Rusé Renard à Val-David.

« On a cherché environ pendant deux ou trois mois, durant lesquels on a fait une liste de noms. On voulait qu’il représente la région des Laurentides où nous sommes installés, qu’il soit accrocheur », raconte Guillaume, qui sait que le nom « fera partie de l’essence même du restaurant ».

Comme plusieurs restaurants de la ville portaient des noms d’animaux – Les Zèbres, Le Mouton noir… – les deux hommes se mettent sur cette voie. « On avait d’abord pensé à inclure les mots « chalets » ou encore « rustique », mais ça ne collait pas. À Mont-Tremblant, il y a un établissement qui s’appelle déjà Le Rustique », explique le restaurateur.

En plus d’être original et de marquer les esprits, le nom doit être unique. Il faut donc vérifier dans le registre des entreprises du Québec, mais aussi sur internet, pour que le nom de domaine ne soit pas déjà emprunté.

L’ours, peut-être? « C’est vrai que l’animal pourrait représenter la forêt, les Laurentides, mais ça ne sonne pas bien… », confie Guillaume. Finalement le renard s’est imposé après des heures de remue-méninges : « En plus, sa couleur rappelle bien les couleurs automnales qui habillent la région à cette période. Nous avons trouvé que ça fittait bien avec l’atmosphère du coin. »

L’ajout du qualificatif « rusé » était quant à lui un rappel au conte. « Un peu comme Le Corbeau et le renard… Sauf que celui-ci est gentil. » Et surtout malicieux!



