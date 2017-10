Tendance cocktail

Compétitions de mixologie en tout genre, soirées à thème, cours : les cocktails ont le vent en poupe et séduisent de plus en plus les amateurs d’alcools fins… et forts ! Historiquement, l’utilisation du terme « cocktail » aurait fait ses premières apparitions du côté des bars tendance de New York. Mais l’art de réaliser des cocktails à base d’alcool et d’autres ingrédients remonterait à plusieurs centaines d’années.

Au Québec, plusieurs cours existent pour apprendre les secrets d’un bon mojito ou d’un savoureux cosmos. Le Palco, à Montréal ou le Bistro L’Atelier à Québec proposent de telles formations. « Cet engouement s’inscrit dans la tendance où les gens ne veulent plus boire pour se saouler, mais plutôt pour déguster et découvrir », analyse Alexandre Grenier, directeur du Bistro L’Atelier.

Voilà cinq ans que l’enseigne attire connaisseurs ou curieux pour découvrir leurs cocktails signatures comme le « Cowgirl », qui se compose de vodka, Cointreau, menthe, purée de framboise, fruit de la passion et poivre. Pour preuve, depuis son ouverture, l’établissement en a vendu un million !

200 à 300 recettes

« Il y a plusieurs règles à respecter lorsqu’on se lance en mixologie. Il y a déjà la base à savoir : on a toujours besoin d’un sucre, d’un amer et d’un acide », explique Alexandre. Il faut aussi être curieux et surtout gourmand et aimer goûter. Car pour arriver au bon cocktail, des tests des nécessaires. Tenter et retenter. Se tromper. Jusqu’à trouver le mélange parfait.

« Il faut aussi avoir une bonne mémoire pour se rappeler des ingrédients et des 200 à 300 recettes de cocktails. Il faut aussi se souvenir des préférences des clients et donc avoir de l’entregent », poursuit le directeur.

Quid des alcools « noyés » dans tant d’autres saveurs et dont la qualité n’aurait donc pas tant d’importance ? « Il faut respecter tous les produits et surtout le travail des artisans qui ont élaboré le gin, la vodka ou la tequila que vous allez utiliser, affirme Alexandre. Il est donc important d’avoir de bons alcools pour les rendre encore meilleurs grâce à un bon cocktail ! »

