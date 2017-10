Un bistro aux arômes de chocolat

Comment peut-on passer du cyclisme à la restauration et réussir dans cette reconversion ? À cette question épineuse, Amélie Villeneuve et Louis St-Amour ont répondu il y a huit ans en inventant le concept du Divin Tandem.

« Je faisais du chocolat à la famille et aux amis, pour mon plaisir », explique Amélie. Son mari Louis est titulaire d’un diplôme en service alimentaire et d’un bac en gestion hôtelière, et c’est la bicyclette ainsi qu’une passion commune pour la cuisine qui les a rapprochés. « Quand on a quitté le monde du vélo, on s’est posé la question de comment faire pour travailler ensemble. On a décidé de joindre nos aptitudes, et un jour on a trouvé un restaurant. » L’aventure commençait !

Le concept fonctionne à merveille : « L’idée est que les gens qui viennent acheter du chocolat dans la chocolaterie peuvent aussi s’asseoir et manger autre chose. On propose des crêpes, des salades, des tartares, des burgers ou des sandwichs à midi… Le soir, on se transforme en table d’hôte avec entre autres de la joue de porc braisée, un magret de canard sauce chocolat, mais aussi des pâtes. Le menu est très varié ! »

Au Divin Tandem, l’ambiance est décontractée et tout est cuisiné sur place. La dimension artisanale est au cœur de toutes les décisions. « Notre approvisionnement est essentiel. La boulangerie se trouve à quinze minutes du bistro, les fromages viennent de Lanaudière, le porc n’est pas transformé et arrive directement du producteur. Le prix est donc répercuté sur la carte. Ça demande plus de temps, mais c’est fondamental », indique Amélie.

Elle a ainsi fait de son restaurant situé dans un lieu très touristique un bistro du quartier au menu abordable et aux produits de grande qualité. « Ce que j’aime, c’est travailler par rapport aux saisons. La question que je me pose régulièrement est : qu’est-ce que j’apporte de nouveau ? Cette année, il y a eu la pomme et la prune qu’on a travaillées, mais est-ce qu’il faut continuer la truffe au champagne ? » Pas d’autres choix que d’innover pour se démarquer.

Les vœux pour cette fin année ? « Plein de bons chocolats chauds et de soupes à l’oignon gratinées ! Nous voulons que nos clients profitent de la belle saison, et puis quand elle est moins belle, qu’ils viennent se réconforter et se réchauffer avec des choses qui leur font plaisir… »

Le Divin Tandem

820, rue Saint-François-Xavier – Terrebonne

450 471-9275