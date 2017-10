La Champagnerie : Halloween complètement cirque

Chaque année, Halloween est un événement à la Champagnerie. Il y eut Gatsby le Magnifique, La Croisière s’amuse… Cette année, ce sera le cirque, et le personnel va s’en donner à cœur joie. « Comme c’est la saison des pommes, le chef va investir les lieux avec un gigantesque bar à bonbons, des pommes d’amour, des barbes à papa ou des pop-corn, le tout gracieusement offert aux réservations », indique Margot Guenel, coordonnatrice des opérations.

Il y a eu encore plus de défi pour le personnel : il a fallu organiser une logistique et attribuer un rôle à chacun des membres de l’équipe. « Il y aura mime, un clown, un magicien, un dompteur et son tigre, une charmeuse de serpent et un fakir ! » Pour les superstitieux, une diseuse de bonne aventure tentera de lire dans les lignes de la main et les bartenders barbus auront la lourde tâche de remplir le rôle des femmes à barbes.

Cracheurs de feu et jongleur

Dans une décoration soignée où un chapiteau sera dressé, des surprises sont à prévoir niveau boisson. En plus du « sabrage à gogo », vous pourrez compter sur un cocktail spécial concocté par la sommelière Charlotte : « Un cocktail vraiment sympa et réconfortant, une création originale pour la soirée, assure Margot. Et puis il y aura des petites interventions : des cracheurs de feu et un jongleur vont se promener pendant la soirée sous le chapiteau. »

La soirée débutera en présence de Jean-Baptiste Dangin, de la Maison Paul Dangin – avec qui la Champagnerie a élaboré une cuvée – qui viendra présenter aux curieux son travail en champagne avec des tarifs de 90$ par bouteille au lieu de 180. « Si tout le second service de 21h à 23h est réservé, il reste encore des places pour le premier service, à partir de 18h, et pour le club. Et comme les DJ ont mixé une playlist dont l’univers sonore va rappeler la thématique circassienne, ça va déjà être une sacrée fête ! »

Mais la particularité de cette année réside peut-être dans le fait qu’il sera déjà possible de fêter Halloween la veille. « On a un groupe de 70-80 personnes qui ont vu le thème sur le cirque et qui tenait à faire leur soirée le 27. Le personnel sera donc costumé et le chapiteau sera monté. Ce sera une sorte de “pré-halloween party”… »

La Champagnerie

343, rue Saint-Paul Est – Montréal

514 903-9343