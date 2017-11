Noël est déjà à La Confrérie

À La Confrérie, dans le Vieux Terrebonne, il semble y avoir un goût prononcé pour la fête et il ne saurait être question d’attendre le dernier moment pour préparer Noël. Gabriel, responsable du restaurant, a voulu avant tout proposer un service qui soit utile aux personnes.

« On propose des party de groupe et de bureau, et on a aussi une offre traiteur qui est bien ficelée. Ça fait deux ans que nous faisons ça pour nos proches et nos bons clients, mais cette année on s’est dit, “pourquoi pas le faire à grande échelle ?” »

L’idée est simple et pratique : faciliter la tâche à tous ceux qui n’aiment pas faire la popote de Noël. Il y a donc tout un menu avec des canards entiers, des jambons, des légumes, des patates pilées, « tout ce qui peut se faire comme plats un peu réconfortants ».

Tous ces délices sont conditionnés sous vide et congelés pour que la conservation soit optimale. « Tout ce que nos clients auront à faire, c’est juste de réchauffer les plats au four quelques dizaines minutes et le résultat sera excellent et prêt à être dégusté. »

Pour La Confrérie, cette période des Fêtes est charnière et détermine l’avenir. « En fait, on mise beaucoup sur Noël pour passer l’hiver. Nous sommes dans le Vieux Terrebonne et c’est très touristique et saisonnier, surtout l’été où on n’arrête pas ! À l’automne, ça se calme un peu et même si on a un théâtre à proximité qui nous aide beaucoup, c’est assez tranquille. »

Il est donc extrêmement important d’en profiter au maximum et de miser sur l’attrait incomparable du quartier. À l’architecture composée de vieux bâtiments s’ajoute le calme de la rivière et des parcs : le restaurant se trouve dans un écrin exceptionnel. Cet aspect culturel, La Confrérie le valorise aussi énormément sur sa carte.

« Nous faisons travailler les producteurs locaux le plus possible. 70% de mon menu est local. Dans chacun des plats il y a des produits locaux. C’est extrêmement important pour les gens ici. Nos légumes arrivent de la ferme du coin, la majorité de nos viandes, nos fromages, mais aussi nos bières, certains gins et des vodkas viennent également du Québec. » Encourager le local en fêtant Noël, est-il meilleur concept pour joindre l’utile à l’agréable ?

La Confrérie

753, rue Saint Pierre – Terrebonne

450 824-7077