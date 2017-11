Black Forest fait rimer tapas et gastronomie

Depuis son ouverture le 1er juin dernier, Le Black Forest connaît un succès d’autant plus rare que c’est celui d’un traiteur qui a choisi de diversifier son activité dans la restauration. Un investissement financier et temporel très important mais qui récolte aujourd’hui un grand nombre de commentaires positifs.

« Dans notre volet traiteur, c’est le restaurant qui va chez les clients. Avec Le Black Forest, nous nous sommes dits qu’il pourrait être original de créer un restaurant avec un menu composé d’entrées sous forme de tapas gastronomiques qui changerait tous les mois », explique Mélanie Joannette, copropriétaire de l’établissement.

Spécialisé dans les bouchées cocktails, le chef Jean-François Pepin a voulu accentuer le format entrées plutôt que bouchées, avec des idées qui reposent à chaque fois sur de nouvelles textures et saveurs qui changent de l’ordinaire.

De la créativité, voilà l’état d’esprit qui accompagne le chef et les six autres employés de la maison. « L’idée est que les gens mangent plusieurs plats pour goûter à beaucoup de choses en plus petit format et qu’ils partagent. Nous voulions vraiment privilégier un esprit convivial », ajoute Mélanie.

Tous les mois donc, un menu différent – « sauf pour novembre où nous avons fait un top 10 de nos 5 derniers menus… » Risotto de canard confit et champignons sauvages et fish and chips de morue à la bière blanche sont toujours à déguster, ainsi que d’autres spécialités québécoises réinventées.

Ajoutez à cela des saveurs de l’été tirées du menu au thème méditerranéen à base de poissons, ainsi que celui du mois dernier marqué par la courge. En attendant décembre qui fera évidemment place à des idées de Noël : un râble de lapin sauce cognac, un bœuf canneberge…

« Notre carte des vins repose sur des importations privées, avec une volonté de privilégier les petites maisons qui n’ont pas la possibilité d’être distribuées à la SAQ. Là aussi, on cherche la nouveauté. »

Des idées qui raviront les cent couverts du restaurant ainsi que les personnes qui voudraient organiser une réception dans une salle à manger spécialement prévue pour donner un aspect plus festif et privé aux party surprises de Noël, de bureaux ou d’anniversaires.

Le Black Forest

284, boulevard Sainte-Rose – Laval

450 937-1200