Rap local : Dostie, Tibe, Banx & Ranx et Inch’Allah

Dostie, course contre la monte //

Actif depuis plus d’une décennie sur la scène hip-hop locale, le rappeur longueillois Dostie fait le saut en solo avec Autoportrait, un premier album où il expose ses ambitions et ses doutes.

L’idée de l’album solo germe dans la tête de Dostie depuis près de 10 ans. Absorbé par différents projets, le rappeur, producteur, ingénieur sonore et propriétaire du studio Exceler à Saint-Hubert a dû maintes fois repousser la création de son projet : «J’ai commencé à y penser en 2008, mais y avait tout le temps un client ou un de mes amis qui arrivait avec quelque chose à enregistrer. Il y a deux ans, je me suis donné un vrai coup de pied dans le cul en me disant ‘’Fuck tout le monde’’.»

Les projets ont toutefois été nombreux pour l’artiste de 28 ans durant cette (presque) décennie. En plus d’avoir accumulé les singles et mené à terme le premier album de son collectif (également nommé Exceler) au printemps 2015, il a livré la série de compilations De gauche à droite, qui a récolté un certain succès sur la scène rap underground québécoise à partir de 2009.

Mais, malgré l’engouement généré par quelques-uns de ses projets, Dostie sentait qu’il devait aller plus loin afin de faire entendre sa voix sur un projet plus abouti et entièrement à lui.

De passage à l’émission Nuit blanche de Radio Centre-Ville en novembre dernier, alors qu’il accompagnait ses acolytes Disaronno et J7, le rappeur a eu un échange décisif avec l’animateur Dice B, également fondateur de l’étiquette Crystal. «On a parlé vite vite de mon album, et la semaine d’après, je l’ai invité à venir à mon studio. On a commencé à parler business, et il m’a offert de quoi pour cet album-là, qui fermentait déjà depuis quelques mois dans mon ordi», raconte-t-il.

Malgré cette période latente entre la fin de la création et la sortie, Dostie se reconnait encore et toujours dans le récit général d’Autoportrait, sur lequel il aborde autant son manque d’argent et son alcoolisme (le Jack Daniel’s en tête de liste) que ses ambitions, ses revers et son rapport à la nostalgie. «C’est un peu une course contre la montre cet album-là. Je suis rendu à quasiment 30 ans et je voulais m’éloigner du rap adolescent», dit-il, franchement. «Depuis mes débuts, les gens me connaissent pour mes chansons deep, mais là j’étais tanné de tout le temps brailler sur des beats. Ma vie va quand même bien et, même au-delà de ça, je voulais éviter de tomber dans la facilité. Pour moi, écrire un texte deep, c’est facile. Le défi, c’était d’avoir un ton plus neutre.»

Principalement inspiré par Roc Marciano, The Alchemist, Evidence et Styles P, le Longueuillois propose une trame musicale assez hétéroclite, qui s’éloigne de l’échantillonnage soul typique et des ritournelles piano-violon. «Je reste un gars de samples. C’est très rare que je compose parce que, généralement, j’aime pas la sonorité de mes mélodies. Quand j’ai commencé à produce en 2003, je samplais juste du soul, mais là je sample n’importe quoi, autant un track super récent à la radio que du pop, du rock… En fait, la seule chose que j’évite de sampler, c’est du country», explique-t-il.

Du côté des collaborations, Dostie s’allie avec des vétérans du genre comme SP et Paranoize, tout en laissant une place de choix aux complices de son collectif. «C’était important pour moi qu’il y ait plus de chansons solo que de featurings», admet-il. «Reste que j’voulais faire une place à tous les gars d’Exceler vu que c’est important la famille. Y a des gars là-dedans qui auront jamais la chance d’avoir un album en magasin, alors je voulais leur faire honneur.»

Conséquemment, on peut donc s’attendre à voir la grande majorité (sinon la totalité) des membres d’Exceler demain soir lors du lancement. «J’ai pas fait beaucoup de shows seul dans la vie, donc j’ai essayé de monter un beau medley en famille avec les gars. Je vais faire quelques tracks de l’album, entrecoupés de collabos.»

Spectacle/lancement d’Autoportrait – Billard Maximum (Saint-Hubert), 10 mars (20h)

Nouveautés d’envergure //

L’ingénieux producteur montréalais Tibe se joint au Virginien Senojnayr pour la remarquable Hey.

L’un des plus intéressants rappeurs expérimentaux du moment Hardbody Jones propose un clip enflammé pour Fiyah.

Grosse semaine pour le créatif duo Jay Smith X Smitty Bacalley qui, en plus d’offrir un intrigant clip pour épluchette de blé d’aigne (alias Northland Park), s’est illustré avec panache grâce à un nouvel EP de qualité.

STOCKHOLM by Jay Scott X Smitty Bacalley

Originaire de Sept-Îles, Oskar Blue se dévoile avec un son mélancolique et psychédélique aux textures sombres, profondes.

Entre reggae, trap et dubstep, Banx & Ranx (nouveau projet de Soke) frappe fort avec l’extrait prometteur Lit.

Nova et Misa envoient un deuxième extrait de leur mixtape Okulte, parue cette semaine sur Haute Culture.

La sensation Youtube de l’an dernier Enima remet ça avec Kay Bandz, le temps d’un banger conséquent.

Bazz pa bloker (alias Ti-Kid, anciennment de Sans Pression) poursuit ses explorations trap en créole en collaboration avec 4say et SNK.

Le Montréalais G2B se frotte à une production du Californien AMB le temps d’un freestyle.

La révélation anglo-montréalaise Karyke s’intègre particulièrement bien à ce puissant beat de Freakey!.

Formé de JP Charlebois et Yung Persian, le duo Inch’Allah s’est imposé cette semaine grâce à Bang, qui met en relief sa signature trap déconstruite aux confins du R&B. La chanson fait partie d’un convaincant EP paru il y a quelques semaines.

Le maître du drill montréalais Rwo présente le deuxième volume de sa trilogie entamée l’an dernier.

Le vétéran rappeur Young Snag épouse les formules trap génériques du moment sur ce nouveau morceau.

Le prolifique Maestro Omayela continue d’explorer les terrains fertiles du PBR&B sur Stunna Bae.

Même chose pour le chanteur/rappeur Cape Tula qui, cette fois, flirte avec les sons tropicaux.

Membre du collectif La Collection, Asw&ll mélange soul et trap sur Miley.

Le jeune Miles 1000 lance un clip, en soutien à sa mixtape qui sera disponible au courant du mois.

Membre du Canevas Crew, Izno s’allie avec le producteur Arbo sur Mulla.

Le rappeur Dame et le producteur sans gluten explorent des horizons soul chaleureux sur leur nouvel EP.

En plein ascension, le sextuor LaF y va d’un clip original qui rassemble les pièces 6h30 et LateNightPerche de son album Monsieur-Madame, paru l’automne dernier.

Le beatmaker trifluvien slumgod. collabore avec le rappeur américain TheeRealSinclair.

Vacation se pose comme une bonne dose de boom bap signée TokyoKid.

Appréciant lui aussi les échantillons soul typiques de l’époque boom bap new-yorkaise, LbrT offre un premier EP.

Old Soul by LbrT

Le rappeur ahuntsicois REM développe son flow avec une vigueur soutenue sur ce nouvel extrait au design graphique de GRANDE qualité.

3 shows à voir //

La TRAPverne Jarry

La radio du Cégep du Vieux-Montréal organise un party de mi-session avec Dopamine, Team XXI, Nimbus2k et La Collection ce vendredi.

Taverne Jarry (Montréal), 10 mars (21h)

Pony X Joe Rocca

L’artiste visuelle Gabrielle Laïla Tittley (alias Pony) invite Joe Rocca et Naadei pour son party de dévernissage.

Centre Phi (Montréal), 9 mars (21h)

10 ans Voix de fait

Afin de souligner (un an plus tard) le 10e anniversaire de son premier album, le rappeur montréalais Manu Militari rejoindra sur scène ses complices DJ Skorpyon, OTT et Rime Organisé dans le cadre de Montréal en lumière.

Club Soda (Montréal), 11 mars (19h)