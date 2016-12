Passion tendre et Noël kitsch avec Milk & Bone

Après leurs relectures de Merry Little Christmas et Blue Christmas, parues en 2014 et 2015, Camille Poliquin et Laurence Lafond-Beaulne poursuivent leur tradition des fêtes avec leur interprétation du mégasuccès de Wham!. Les deux musiciennes en profitent pour flirter avec le kitsch du temps des fêtes et s’échangent des regards attendrissants en préparant des biscuits en forme de sapin.

Le duo a donné son dernier spectacle de 2016 jeudi dernier, au Cercle à Québec, concluant ainsi une année chargée, où il a notamment fait des mini-tournées au Canada et aux États-Unis. Le projet solo de Camille Poliquin, Kroy, a atteint le top 30 de nos albums préférés de l’année.