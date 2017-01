Dear Criminals: un clip romantico-trash pour Nelly

Après l’annonce, la semaine dernière, d’un nouvel EP à venir autour de la vie et de l’oeuvre de l’écrivaine Nelly Arcan, le trio montréalais Dear Criminals livre aujourd’hui le vidéoclip troublant de la pièce, réalisé par Virginia Tangvald.

Le groupe électro montréalais lancera le EP de sept pièces Nelly le 20 janvier, le même jour que la sortie du film du même nom d’Anne Émond – pour lequel Dear Criminals signe la musique.

La réalisatrice du clip Virginia Tangvald nous en dit plus sur le synopsis et sur les thèmes du clip: «Une femme écrit à la machine, cherche désespérément sa voix, mais la page reste blanche et elle perd peu à peu le souffle. Prisonnière de ce mutisme qui l’étouffe et qu’elle ne comprend pas, elle est menacée par la part d’elle qui se laisse déjà passivement s’étioler et mourir, mais s’accroche à une vision qu’elle a d’elle-même, si près et pourtant inaccessible, qui nage paisiblement, affranchie de la peur, de la honte, et de tout ce qui l’encastre dans ce silence fatal.»

«Pour concevoir ce clip j’ai laissé porter le thème de la honte, omniprésent dans l’œuvre de Nelly, par la mélancolie délicate de la musique des Dear Criminals. Une honte qui nous pousse à l’exil de nous-mêmes, qui nous étouffe sournoisement, une honte tellement intégrée que même seul face à soi-même, elle nous inspire la peur de dire et l’impossibilité d’être, et nous pousse à une aliénation violente, dans ce cas-ci, sur fond de douceur, de soie transparente et de ballons rose-pastel.»

