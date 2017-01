Kaytranada se joint à Alicia Keys sur la contagieuse Sweet F’in Love

Sans surprise, le résultat est à la hauteur.

Parue cette nuit sur le compte Soundcloud du producteur new-yorkais Swizz Beatz, le mari de Keys, Sweet F’in Love ne tardera pas à prendre d’assaut les planchers de danse. À la fois douce et entraînante, la pièce est, en fait, une reprise de Hot Jazzybelle, initialement parue en 2013 sur Kaytra Todo, le mini-album qui a permis à Kaytranada de signer un contrat avec XL Recordings.

Alicia Keys et Kaytranada ont tous les deux fait paraître un album l’an dernier. Alors que la première a connu un succès critique passable avec son sixième opus Here, le deuxième a profité d’un engouement international plus qu’honorable avec 99.9%, qui s’est immiscé dans plusieurs listes de fin d’année (dont la nôtre).