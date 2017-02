Osheaga 2017 : The Weeknd, Lorde et Muse en tête d’affiche

Comme les rumeurs le répétaient depuis plusieurs semaines, Muse sera l’une des têtes d’affiche cette année. Ce sera une première à Osheaga pour le groupe rock britannique. Déjà invités au festival, respectivement en 2012 et 2014, le chanteur R&B The Weeknd et l’auteure-compositrice-interprète pop Lorde clôtureront les deux autres soirées.

Présentée sous forme de jeu interactif la semaine dernière, une bonne partie du reste de la programmation était déjà connue. On pouvait notamment déduire que Run the Jewels, Justice, BADBADNOTGOOD, De La Soul, Death From Above 1979, Solange et Die Antwoord allaient faire partie de la fête au parc Jean-Drapeau cette année. C’est maintenant chose confirmée.

Alabama Shakes, Major Lazer, Vance Joy, Cage the Elephant, Foster the People, MGMT et Vance Joy complètent les trois premières lignes de l’affiche officielle. Parmi les autres artistes qu’on a tout particulièrement hâte de voir sur scène cet été, on retrouve Broken Social Scene, Majid Jordan, Crystal Castles, Flatbush Zombies, London Grammar, Danny Brown, Mick Jenkins et Cloud Nothings.

Comme d’habitude, on pourra voir à l’oeuvre quelques artistes d’ici, notamment Rosie Valland, Men I Trust, Le Couleur, Geoffroy, Heat, Samito, Snails et Plants and Animals.

Plein écran

L’évènement aura lieu du 4 au 6 août prochain sur un site complètement reconfiguré, en raison des travaux de rénovation qui touchent l’île Sainte-Hélène. Les festivaliers seront donc attendus de l’autre côté, sur l’île Notre-Dame.

Plein écran

Plus de détails.