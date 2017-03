Dead Obies présente un avant-goût de son prochain EP

Prévu pour le 17 mars prochain, Air Max aura sans doute le même effet que Collation vol. 2, mixtape parue au printemps 2014 qui faisait le pont entre les deux albums officiels du groupe.

Sur ce court teaser présentant les principales chansons du EP, les six artistes annoncent une direction musicale plus légère et planante, semblant flirter avec le cloud rap et l’indie R&B. Bref, une évolution digne de mention, qu’on pourra confirmer dans un peu moins de deux semaines.

Dead Obies sera de passage le 14 septembre prochain au Métropolis. Cet été, il passera également par Montebello afin de participer à la Saint-Jean du Rockfest, prévue pour le 22 juin prochain.

