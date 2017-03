Antoine Corriveau et Francis Faubert s’allient pour un spectacle unique

C’est une toute nouvelle formule que Révèle la relève déploiera pour l’occasion. Au lieu du traditionnel évènement en deux parties, la série de spectacles montréalaise privilégiera «une affaire d’osmose et de communion», durant laquelle les deux auteurs-compositeurs-interprètes seront amenés à partager scène et musiciens.

Corriveau et Faubert pigeront aisément dans les répertoire de l’un et l’autre, naviguant entre les élans orchestraux du premier et les effectifs stoner de l’autre. Les billets pour cet évènement seront en vente à la porte le soir même au coût de 8$.

À lire : notre critique élogieuse du dernier album d’Antoine Corriveau.