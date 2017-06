Queens of the Stone Age annonce un septième album

Pour ce septième album, Villains, QOTSA a fait appel à Mark Ronson, reconnu pour son travail de réalisateur avec Paul McCartney, Adele, Bruno Mars et Lady Gaga. Josh Homme, le chanteur de la formation, avait d’ailleurs déjà travaillé avec Ronson à titre de guitariste sur le plus récent album de Gaga, Joanne.

En découle une oeuvre qui s’annonce un peu plus pop que ce que le groupe nous a habitués. Du moins, c’est ce qui ressort de l’écoute de The Way You Used To Do, premier extrait paru aujourd’hui. On y reconnait encore et toujours le doigté brut de Homme, mais l’enrobage s’avère un peu plus lisse, voire surproduit.

Villains a été enregistré à Burbank en Californie et paraîtra le 25 août prochain sous Matador. D’ici là, le groupe se produira au Rockfest de Montebello le samedi 24 juin prochain, tout juste avant le légendaire Iggy Pop.