Dear Criminals annonce la sortie d’un premier album officiel

Inspirés par la musique qu’ils ont composée pour la série Fatale-Station, Vincent Legault, Charles Lavoie et Frannie Holder ont écrit huit nouvelles chansons originales racontant une histoire, «celle de deux spectateurs de l’apocalyse».

Réalisé par Radwan Ghazi Moumneh (de Jerusalem In My Heart) et enregistré au studio Hotel2Tango avec le batteur Liam O’Neill (de Suuns) et un quatuor à cordes, Fatale raconte «l’absence d’espoir» à travers un voyage musical lugubre, «une berceuse pour la fin du monde».

Prévu pour le 6 octobre prochain, le jour même du spectacle Stereoscopic qui aura lieu au Club Soda, Fatale s’annonce effectivement sombre à en juger par son premier extrait waste land, lancé aujourd’hui sur la page Bandcamp du groupe. «Ce sentiment sinistre se voit par la suite fracturé par une poignante mélodie de synthétiseur, à laquelle s’ajoute la voix éthérée de Frannie, qui achève de nous inspirer un profond chagrin», peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé ce matin.