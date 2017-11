Coup de cœur francophone: nos incontournables

2 novembre / Keith Kouna au Club Soda

Le chef des Goules viendra présenter les chansons de «son offrande la plus punk à ce jour», Bonsoir shérif. Accompagné de ses acolytes P-E Beaudoin, Vincent Gagnon, Martien Bélanger et Jessy Caron (de Men I Trust), Keith Kouna mise sur une interprétation habitée de ses textes incisifs, marqués par l’actualité sombre des dernières années. En première partie, le phénomène montréalais Mon Doux Saigneur incarnera le calme avant la tempête.

3 novembre / Loud au Club Soda

Phénomène hip-hop locale de l’année s’il en est un, Loud offrira son premier spectacle à Montréal depuis sa prestation en rodage aux FrancoFolies. Venant tout juste de faire paraître son premier album solo, Une année record, le rappeur de 29 ans donnera tout ce qu’il a pour combler un Club Soda à guichets fermés. Le producteur et DJ Shash’U, son collègue chez Joy Ride Records, aura comme mission de réchauffer la salle.

4 novembre / Les Charbonniers de l’enfer à L’Astral

Vingt cinq ans après leurs débuts modestes, alors qu’ils considéraient leur groupe comme un projet à temps partiel, les cinq complices des Charbonniers de l’enfer sont toujours une voie pertinente sur notre scène musicale. Défricheurs de notre folklore, le groupe traditionnel fera paraître l’album compilation 25 ans de grande noirceur durant cette soirée festive.

5 novembre / Martin Léon au Club Soda

Plus de quatre ans après l’avoir initié au Quat’Sous en 2013, Martin Léon reprend du service avec son Laboratoire exotique, spectacle-concept expliquant la genèse et la création de son éminent album Les Atomes. Journal de bord rempli d’anecdotes, de poésie et d’humour, ce concert unique est l’un des plus originaux la décennie au Québec.

6 novembre / La Bronze dans un lieu secret

Le mystère plane pour ce spectacle-lancement de La Bronze, qui invite les spectateurs à se présenter à la Place de la paix pour un voyage en navette vers un lieu secret. Après une année pleine d’opportunités, marquée par des séjours en Europe et au Maroc, la chanteuse montréalaise présente Les corps infinis, un «mélange de pop fougueuse et d’électro planante» rehaussé par les arrangements de Mathieu Pelgag.

7 novembre / Mara Tremblay à la Sala Rossa

Autre lancement d’album à ne pas manquer : celui de Mara Tremblay. Entouré de son ami Sunny Duval et de son fils Victor Tremblay-Desrosiers, la Baie-Comoise «se reconnecte à sa vraie nature, la force brute qui la consume» sur son cinquième album Cassiopée, le premier qu’elle réalise elle-même.

Cassiopée by Mara Tremblay 8 novembre / Daran au Club Soda

Sur son neuvième album studio Endorphine, paru en septembre, Daran décortique les mécanismes humains, et explore le saisissant contraste entre les sons organiques et synthétiques. L’Italien d’adoption québécoise présentera le fruit de ses recherches musicales étoffées, qui tanguent plus le rock du Petit peuple du bitume que le folk du Monde perdu, lors de sa rentrée montréalaise au Club Soda.

9 novembre / Félix Dyotte au Théâtre Fairmount

Félix Dyotte navigue «avec justesse dans des eaux entre la chanson française d’hier et l’électropop d’aujourd’hui» sur Politesses, son deuxième album paru plus tôt cet automne sous Coyote Records. Dans le cadre de sa rentrée montréalaise, l’ex-Chinatown sera précédé par Raphaël Bussières de HEAT.

10 novembre / Alaclair Ensemble à la Société des arts technologiques

Récipiendaire du Félix de l’album hip-hop de l’année pour Les Frères cueilleurs, le sextuor Alaclair Ensemble revient à Montréal pour un spectacle qui promet d’être intense à souhait. Capable de faire lever n’importe quelle foule (ou presque) avec ses alliages improbables et son énergie manifeste, la formation sera précédée par le projet connexe Eman & Vlooper, le duo français Columbine et la nouvelle sensation locale Mike Shabb.

11 novembre / Martel Solo et Mordicus au Quai des brumes

De la grande visite du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’amène dans la métropole. Entre la musique «noire et chrome, intemporelle et sauvage» de Mordicus et les ritournelles accrocheuses et bienfaisantes de l’inclassable Martel Solo (alias Joël Martel), le Quai des brumes vivra un moment d’anthologie.

12 novembre / Daniel Boucher au Verre bouteille

Le fameux Verre Bouteille souligne son 20e anniversaire avec l’inimitable Daniel Boucher, qui viendra y présenter un spectacle en deux parties. D’abord, il testera son nouveau matériel, puis se soumettra au vote des spectateurs pour un deuxième volet axé sur ses chansons les plus appréciées. «Découvrez le neuf, façonnez le vieux. Soyez avec nous, et qu’en sorte le mieux», dit le chanteur dans la description de l’évènement, qui affiche complet depuis peu.

Programmation complète