Spa : se ressourcer pendant les Fêtes

Entre la fatigue du magasinage de Noël, la pression au bureau pour atteindre les objectifs de fin d’année, le manque de lumière ou encore les chicanes de famille, les raisons d’aller au spa ne manquent pas pendant temps des Fêtes.

Le Bath Room, un spa urbain situé sur la rue Saint-Denis à Montréal, est d’ailleurs particulièrement prisé à cette période de l’année. «Dès que le froid arrive en novembre, notre spa est très achalandé, assure Maude Roy, la directrice. Les gens sont stressés par les cadeaux et par le travail. Ici, ils viennent oublier leurs soucis et retrouver de l’énergie.»

Pour se détendre et recharger les batteries, le Bath Room offre des bains flottants. La chaleur de l’eau associée à la richesse en magnésium des sels d’Epsom relaxe aussi bien les muscles que les nerfs. Comme dans la mer Morte, l’effet d’apesanteur libère le corps de la force de la gravité.

«Flotter en position totalement allongée permet de relâcher toutes les tensions, indique Maude. Résultat: une heure de bain flottant équivaut à environ quatre ou six heures de sommeil.» Le magnésium aide aussi à soulager les douleurs et les blessures musculaires: «Les bains flottants sont très bons à faire après avoir pratiqué des activités hivernales comme le ski de fond ou les raquettes».

Massages et réflexologie

Contrairement aux spas en plein air où le grand nombre de personnes présentes rend difficile le maintien d’une atmosphère calme et reposante, les salles de bains flottants sont équipées d’un bassin pouvant accueillir une ou deux personnes; la tranquillité est donc au rendez-vous. «C’est petit, donc on se sent comme à la maison et non comme dans un lieu public…»

Autre atout du spa pendant le temps des Fêtes: les massages. Le Bath Room propose notamment des drainages lymphatiques, particulièrement opportuns en cette fin d’année. «Ils sont peu connus mais sont pourtant détoxifiants, souligne Maude. Ces drainages sont donc parfaits après les repas copieux et les partys de Noël alcoolisés. Détoxifier l’organisme stimule le système immunitaire et évite d’attraper les virus qui traînent.»

Enfin, la réflexologie est également utile pour soutenir le système digestif très sollicité en décembre. «Il s’agit de masser avec les pouces certains points de pression de la plante des pieds pour dégager le foie et les autres organes impliqués dans la digestion…» De quoi contrebalancer agréablement les désagréments du temps des Fêtes.

Le Bathroom

4137, rue Saint-Denis – Montréal

514 842-6564

www.lebathroom.com