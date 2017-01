Déco : Quand la céramique voit grand

Finis les petits carreaux! En matière de décoration, la tendance est aux grandes tuiles de céramique. Depuis quelques années, elles s’imposent de plus en plus dans les intérieurs.

« Les dalles de 30cm sur 30cm ont longtemps représenté le standard, mais désormais la norme c’est plutôt les tuiles de 60cm sur 60cm », explique Kristina Panzera, directrice marketing de Ciot, une enseigne montréalaise spécialisée en céramique.

Une évolution rendue possible grâce à la technologie: les presses sont plus puissantes que par le passé et permettent de compresser des carreaux plus imposants. Il est même désormais possible de trouver des dalles XXL mesurant 160cm sur 320cm.

La céramique grand format plaît aux consommateurs pour des raisons esthétiques. Elle confère une sensation d’espace aux pièces et leur apporte une touche de modernité. Mais moins de tuiles signifie aussi moins de joints, et donc moins de joints sales. « Couvrir le mur d’une douche avec seulement trois dalles donne un aspect épuré et facilite l’entretien, indique Kristina. Le résultat reste plus beau plus longtemps. »

Meilleure résistance et finis multiples

Capables d’imiter avec réalisme la pierre naturelle, mais aussi le marbre ou encore le métal, les grandes dalles parent aussi les comptoirs de cuisine. « Alors que des aliments comme le citron vont abîmer le marbre, la céramique résistera à l’acidité mais aussi au chaud », souligne la directrice marketing.

La céramique est également moins chère que la pierre ou le marbre, dont le caractère naturel séduit les consommateurs à la recherche d’authenticité. « Les gens veulent que leur maison soit une oasis pour eux », ajoute Kristina.

En application murale, la céramique version grande taille vient également au secours des murs ne pouvant accueillir de pierre naturelle pour une question de poids. En plus de copier une multitude de matériaux et de s’orner d’une variété de couleurs, elle offre aussi différents types de finis: mat, brillant ou encore texturé.

Côté inconvénients, la mise en place de grandes tuiles de céramique se heurte parfois à des problèmes de murs insuffisamment droits. De plus, les carreaux particulièrement imposants nécessitent deux personnes à la pose, faisant ainsi augmenter la facture de l’installation.

Ciot

9151, boulevard Saint-Laurent – Montréal

www.ciot.com

Boutique.voir.ca

Portez un montant à votre compte pour cet endroit et obtenez 25 à 40% de plus!