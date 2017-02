Charcuterie Noël : L’art de connaître le produit

«Qualité», «saveur» et «service» sont les trois mots qui reviennent le plus souvent lorsqu’on demande aux responsables de la Charcuterie Noël de parler de leur établissement. Dans cette épicerie de quartier qui a pignon sur rue à Montréal-Nord depuis 1979, ces trois termes composent l’ADN insufflé par le fondateur Salvatore Natale et perpétué par son fils Roberto.

«La qualité de service est essentielle ici et ça a toujours été comme ça. On met beaucoup d’intention et d’énergie à connaître nos produits, comme ça j’ai toutes les infos et je peux les partager avec le client. C’est précieux», assure Roberto.

Le responsable de la charcuterie se déplace même en personne cinq fois par semaine sur les marchés pour goûter, observer et sélectionner les fruits et légumes qui seront ensuite dans ses étals. «Il faut faire ça pour garantir la fraîcheur et le goût. Si un melon n’est pas bon, je me promène jusqu’à trouver le produit parfait. J’ai le soucis du détail», affirme le charcutier.

Conseiller et servir

À la Charcuterie Noël, Roberto insiste pour que ses employés partagent cette minutie dans la connaissance de la marchandise:

«Les clients aiment se faire conseiller, surtout dans la section viandes. Que ce soit pour la cuisson ou les accompagnements, on partage des idées. En ce moment, c’est le temps des fondues donc on accompagne nos clients dans le choix des viandes sèches. Ici, quasiment en tout temps, il y a quelqu’un qui peut aider. Ce sont des petits détails qui font une grosse différence».

Le responsable de cette épicerie fine accorde aussi beaucoup d’importance au choix de certains produits originaux pour se démarquer. La Charcuterie Noël propose par exemple des huiles d’olive importées d’Italie par un producteur que Roberto est allé rencontrer dans la province de Campobasso, ou des produits de micro-fromageries québécoises qui ont été goûtés puis sélectionnés.

«Quand tu es passionné et que tu as une belle diversité de produits, tu dois proposer une offre complète et de qualité à tes clients…»

Charcuterie Noël

5733, boulevard Léger – Montréal

514 323-0256

www.charcuterienoel.com