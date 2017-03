Excursion en motoneige entre fleuve et montagne

Le Saint-Laurent s’étend vers l’horizon diaphane de l’hiver. Cette monotonie glaciale n’est brisée que par les montagnes et ses forêts enneigées qui s’élèvent sur les rives blanchies du fleuve. Célèbre pour ses parcs et sa biodiversité, la région de Charlevoix est une zone paisible où la nature est reine. Mais l’hiver, c’est aussi un paradis pour les amateurs de motoneige.

Avec plus de 500km de pistes à mi-chemin entre Québec et Saguenay, le coin a tout pour plaire aux touristes et aux voyageurs de passage. « C’est la destination numéro un pour la motoneige. On a de la neige de qualité en quantité, la saison dure longtemps et nos paysages sont uniques au Québec. Les montagnes avec vue sur le fleuve, c’est à couper le souffle », explique Jean-Philippe Moffet, directeur du golf du Manoir Richelieu, à La Malbaie.

Avec plus de 180 000 véhicules immatriculés, 30 000 touristes par année et 2 milliards de dollars de retombées économiques, le Québec est indéniablement la province de référence pour la motoneige au Canada. Dans ce domaine, la Capitale-Nationale et le Saguenay-Lac-Saint-Jean sont les régions les plus prisées par les vacanciers et les professionnels du tourisme en profitent.

« C’est le produit d’appel pendant l’hiver. On est le relais motoneige le plus prestigieux et ça représente une grosse partie de notre clientèle. Il y a énormément de personnes qui viennent pour essayer ou pour faire étape durant un circuit », ajoute le représentant de cet hôtel de luxe.

Plein écran

Sensations et découvertes

De mi-décembre à début avril, le Manoir Richelieu fait donc la part belle à la motoneige : « Ceux qui sont de passage peuvent se détendre et se reposer après une journée à l’extérieur. L’hôtel est reconnu pour ça. On a beaucoup d’activités comme le casino, un spa, des piscines et un stationnement intérieur chauffé pour les motoneiges. Peu de relais proposent ça ».

L’établissement de luxe a aussi un centre de location pour les touristes qui souhaitent essayer les engins motorisés pour quelques heures ou pour la journée. « On loue la machine et les équipements et je recommande de prendre un guide, indique Jean-Philippe. La sensation de vitesse est extra mais c’est aussi la chance de découvrir des coins qui ne sont accessibles qu’en motoneige. »

La découverte a tout de même un coût puisqu’il faut compter 203$ de location et guide pour une excursion de deux heures et 468$ pour une sortie d’une journée. Mais Jean-Philippe Moffet l’assure : « Il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Quand on pense motoneige, on pense Charlevoix ».

Plein écran

Fairmont Manoir Richelieu

181, rue Richelieu – La Malbaie

418 665-3703

www.fairmont.fr/richelieu-charlevoix