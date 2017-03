Self-care : il est tendance de ralentir

Le concept de self-care fait de plus en plus parler de lui. Cette notion, empruntée à la psychologie et qui réunit ces gestes pour prendre soin de soi-même, recouvre une tendance qui émerge en réaction au mode de vie occidental : au lieu de laisser trop peu de temps morts, elle répond au besoin de ralentir et de profiter de l’instant présent.

Que ce soit en mangeant dans votre restaurant préféré, en prenant un long bain, en passant chez le coiffeur ou en écoutant votre album fétiche, le self-care réduit le stress, permet le sain maintien des relations et assure l’équilibre entre vies personnelle, sociale et professionnelle.

S’il semble facile d’intégrer ces petits gestes à notre routine, réellement décrocher peut s’avérer ardu quand les responsabilités s’accumulent. C’est là que visiter un endroit comme le spa prend tout son sens. C’est d’ailleurs l’objectif de Stéphanie Émond, fondatrice du spa Balnéa : créer un lieu qui instaure « un processus où notre bien-être prend le dessus sur le désir de performer à tout instant, tel un bouton reset ».

Revoir ses priorités

Pour elle, il s’agit d’une part de se reconnecter avec la nature, « le plus puissant des mécanismes », mais aussi de se concentrer sur nos sens : « Le toucher par le massage, se connecter à son souffle dans un sauna chaud, sentir le vent et le soleil sur une terrasse ou dans un bain chaud, savourer un plat… Toutes ces sensations nous permettent de revenir dans notre corps, à qui on est. »

Si pour certains le self-care peut être perçu comme un effet de mode, pour Stéphanie il représente un réel changement de cap chez une génération qui a des priorités différentes : « Les gens vont préférer prendre un abonnement dans un spa, dans un centre de yoga ou partir en voyage plutôt que de s’endetter pour un gros condo ou la voiture de l’année. »

La santé est au centre des préoccupations, plus question d’attendre d’être au bout du rouleau pour s’arrêter. « On veut être bien dans sa peau et dans sa tête, vitalisés, groundés, le plus souvent possible… »