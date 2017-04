Le vélo, entre loisir et utilité

1,9 million de Québécois utilisent le vélo comme mode de transport, selon un rapport de l’organisme Vélo Québec (L’état du vélo au Québec en 2015). Les déplacements à vélo auraient augmenté de 57% à Montréal au cours des dix dernières années, faisant du vélo urbain un enjeu au centre des préoccupations alors que s’amorce la saison estivale.

Car si selon ce même rapport on retrouve un million de cyclistes dans les rues de Montréal, beaucoup reste encore à faire pour assurer une cohabitation juste et sécuritaire entre cyclistes, piétons et automobilistes.

Pour Laurent Gagnon, propriétaire de la boutique Cycles Campus à Verdun, le problème réside dans notre rapport à la conduite automobile : « [À la boutique] on pense que la façon que les gens apprennent à conduire en Amérique du Nord est peut-être un peu vieillotte. Si on regarde en Europe où il y a pas ou très peu de stops, les gens apprennent à céder le passage ».

Paul-Antoine Gauvreau, employé de la boutique, renchérie : « Ils sont conscients que les cyclistes existent et la ville est conçue pour que les deux coexistent ensemble en harmonie. Ici, ils essayent de séparer les cyclistes et les automobilistes, ce qui fait que quand les deux se rencontrent, ça devient problématique ».

Pourtant, il est indubitable que pour de plus en plus de Montréalais le vélo devient le principal moyen de transport, et Laurent Gagnon le voit dans la clientèle qu’il dessert.

« Il y a toujours eu un groupe de personnes pour qui le vélo est le mode de transport principal, mais c’est clair que de plus en plus, les gens cherchent un vélo qui leur sert dans leurs loisirs et qui remplit aussi une mission utilitaire. Notre défi ici est de leur monter un vélo qui va pouvoir remplir les deux missions. »

Pour lui, l’avenir du vélo se trouve dans le sur-mesure, dans lequel il se spécialise : « L’avenir du vélo est dans le service et dans la compréhension des gens. Le vélo est un sport qui ne se deale pas sur internet. » À une époque où des chaînes d’assemblage fabriquent la plupart des choses que nous utilisons, certains voient encore l’intérêt de travailler à contre-courant.