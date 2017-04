Du chocolat éthique pour Pâques

L’obsession pour le chocolat, dont le nom en grec signifie « nourriture des dieux », ne date pas d’hier. Encore aujourd’hui il s’agit du dessert par excellence qui fait — presque — l’unanimité. À l’approche de Pâques, il sera encore plus consommé ; pour certains commerçants, les ventes de chocolats de Pâques représentent jusqu’à 20% de leur chiffre annuel.

L’importance de la provenance

Quand il est question de chocolat, consommateurs et commerçants s’intéressent de plus en plus à la provenance. C’est le cas de François Paradis, propriétaire de la boutique Choco-là, qui recherche ce précieux équilibre entre qualité et éthique.

Selon l’organisme Équiterre, seulement 4 à 6% du prix de détail des produits de cacao revient aux producteurs. L’achat de chocolat équitable est donc une priorité pour le chocolatier : « Mon fournisseur se concentre sur la protection de la forêt vierge et s’assure que les employés sur les fermes soient payés de manière équitable. Il a d’ailleurs obtenu sa certification l’an dernier ».

L’éthique de François s’étend aussi aux autres produits contenus dans ses chocolats : « Pour moi c’est très important de faire l’effort d’utiliser des produits locaux, de producteurs qui ont une belle façon de faire les choses. […] Ce sont des valeurs qui sont essentielles pour moi. »

Des défis pour l’industrie

Offrir un produit de qualité et de manière éthique représente un défi pour les chocolatiers, qui doivent faire avec des prix qui grimpent un peu plus chaque année en raison des conditions météorologiques dans les pays producteurs.

« Le prix du chocolat a quasiment doublé, et celui du sucre augmente énormément aussi. Celui des amandes a grimpé d’à peu près 30% d’un coup, explique François. Je dois donc m’ajuster car je ne peux pas tout le temps augmenter mes prix ; et la clientèle s’attend à la qualité à laquelle je les ai habitués. »

À Pâques, encourager les commerçants d’ici devient alors encore plus important : « Pas besoin de faire 150km pour aller chercher du bon chocolat. Il y a plein de chocolatiers qui travaillent fort pour faire de bons chocolats avec des produits locaux. Faire le bon choix à Pâques, c’est sûr que c’est d’encourager ces commerçants-là. »