Des vacances de chien

Au milieu de la grande nature estrienne, mais à proximité de Knowlton, Sutton et Dunham, l’Auberge & Spa West Brome déploie tous ses charmes pour attirer une clientèle en quête de décrochage. Il y a deux ans, l’équipe a décidé de franchir une autre étape en étendant son hospitalité aux propriétaires de chiens. Depuis, l’idée a fait du chemin…

« À la base, on est des dogs lovers. En tant que membres du regroupement de l’Hôtellerie Champêtre, on nous a offert la possibilité de rajouter un forfait « dog friendly » sur leur site web. Nous avons décidé de nous lancer le défi de bien accueillir les chiens et leurs propriétaires, tout en minimisant l’impact sur le reste de la clientèle », expose Kim Whittier, directrice de l’hébergement.

Cette volonté a été naturellement soutenue par la disposition des lieux. L’auberge comprenant quatre pavillons distincts, l’un d’entre eux a été dédié en priorité aux clients avec des chiens. Le reste du site a aussi bénéficié d’améliorations progressives, comme l’aménagement d’un enclos extérieur et l’installation d’équipements pour… vous savez… la propreté.

Le chien, un invité à part entière

« Mais là où les clients sont vraiment sous le charme, c’est à l’accueil! Quand les chambriers accompagnent les arrivées, ils considèrent vraiment pitou comme un invité à part entière. De petites attentions comme des gâteries l’attendent à la chambre ainsi qu’un coussin-lit », explique Kim.

Afin d’assurer le confort de chacun, les chambres réservées à l’accueil des visiteurs canins et de leurs propriétaires sont toutes de catégorie supérieure, offrant beaucoup d’espace pour se dégourdir les pattes et un balcon pour une bouffée d’air frais.

Pour le chien, le moment le plus fort du séjour demeure bien souvent la randonnée sur le sentier forestier de l’auberge. Très naturel, il offre des vues imprenables sur les champs avoisinants et des rencontres fréquentes avec les bernaches et les dindons sauvages. La boucle de 4km se referme au pied du jardin potager du restaurant de l’Auberge.

« Aux États-Unis, il y a plusieurs endroits où la culture canine est très développée, avec des bols d’eau partout et toutes sortes de services, comme des massages pour chien, ajoute Kim. Ici, c’est moins connu, mais selon la demande on est prêts à aller plus loin… »

Auberge West Brome

128 QC-139 – West Brome

450 266-7552

www.awb.ca

Texte: Héloïse Leclerc