Coup d’envoi de l’Été des chefs au BALNEA

Le BALNEA spa + réserve thermale fait la part belle à la gastronomie, notamment avec L’Été des chefs: cette compétition culinaire annuelle permet aux clients du spa de découvrir chaque dimanche de la saison estivale au Club de la plage un plat coloré, raffiné et santé présenté par l’un des chefs du concours.

Du du 2 juillet au 3 septembre prochains, on pourra découvrir successivement les créations de Suzy Rainville (Baumann Smokehouse), Simon Mathys (Manitoba), James Baran et Xavier Rousseau (Kampai Garden), Hakim Chajar (Miel), Martin Juneau (Pastaga), Stéphanie Audet (LOV), Jean-Paul Aubry (Taverne F par Ferreira), Kimberly Lallouz (Restaurant du MAC), Mandy Wolfe (Mandy’s) et Ross Louangsignotha (Hà).

La 8e édition, parrainée par Jean-Philippe Tastet et Stéphanie Émond, la fondatrice du BALNEA, a été officiellement lancée ce mardi au spa de Bromont en présence des dix chefs participants. Chacun a pu présenter son plat en format bouchée, qui était accordé à un vin particulier.

Pour l’occasion, le spa était fermé au public pour la journée – la seule de l’année !- et les invités ont pu profiter des bulles de Taittinger à l’occasion de cette soirée “haute gastronomie et champagne en bikini”.

Coup de coeur et Grand Prix

Le panel de jurés est composé de journalistes gastronomiques et de personnalités épicuriennes; le groupe remettra à la fin de l’été le Coup de coeur du jury au chef qui aura décroché la meilleure note pour son plat. Chaque juré est jumelé à deux chefs de son choix, qu’il devra soutenir et encourager pendant la compétition. Il faudra bien choisir, car celui qui sera jumelé au chef gagnant recevra 10 000$ à remettre à la fondation de son choix.

Un autre prix sera également à gagner par un chef: le Grand Prix sera remis en fonction de la note attribuée par le jury, du nombre de plats vendus en restaurants et du nombre de votes en ligne du public. En effet, chaque plat en compétition se retrouvera au menu du restaurant de son chef pendant l’été. L’occasion pour ceux qui ne peuvent aller à Bromont de participer quand même!



Les recettes des plats de L’Été des chefs seront à retrouver sur dinette.com. Nos coups de coeur personnels? La très colorée bouchée aux radis de Stéphanie Audet et pour le pot frais et savoureux de Simon Mathys…

BALNEA spa + réserve thermale

319, chemin du Lac Gale – Bromont

1 866 734-2110

www.balnea.ca