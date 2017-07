L’art de pique-niquer

Le beau temps se fait attendre, mais le moindre rayon de soleil sera propice à un dîner champêtre. Petit guide pour organiser un bon pique-nique…

Plus que jamais, les pique-niques sont devenus tendance pour tous les urbains en manque de grand air. Il faut dire que Montréal, avec ses nombreux parcs, offre bien des endroits où déplier sa nappe à carreaux et sortir un rosé frais entre amis. Un événement qui ne date pas d’hier, puisque l’expression «pique-nique» existait déjà au XIIIe siècle – mais elle n’aurait le sens qu’on lui connaît aujourd’hui que depuis le XVIIe siècle.

Le pique-nique a sa journée, célébrée le 18 juin. Certains y ont même trouvé l’opportunité de lancer un nouveau concept, comme le chef franco-américain Justin Kent. Depuis 2014, son entreprise Picnics Paris offre un service de traiteur qui prépare pour vous des pique-niques personnalisés et haut de gamme à Paris.

Plats pratiques et transportables

Erika Soleilhac, du restaurant Tandem à Montréal, donne de son côté une série de conseils pour profiter du grand air et organiser un repas champêtre convivial: «On a tous à la maison un vieux panier qui traîne, alors on le recycle en panier de pique-nique!». Le limonadier, les assiettes et les verres recyclables, des ustensiles et des petites serviettes, du poivre et du sel, ainsi qu’une planche à découper sont les indispensables.

Quant aux aliments, Erika conseille de les emporter dans une glacière pour qu’ils restent en frais. Elle privilégie les plats les plus pratiques et facilement transportables, comme le taboulé, «une recette libanaise parfaite en balade car elle ne coule pas, ne mouille pas la salade et devient de plus en plus goûteuse avec le temps».

Justin Kent propose de son côté une salade de fenouil, d’agrumes et de juliennes de carottes, de betteraves et de pommes vertes arrosée d’une vinaigrette au vinaigre de Champagne. Sandwich, fromages et charcuteries, sans oublier la bonne baguette à déguster avec une tapenade, assureront le succès du pique-nique. Et pour le dessert, le chef Kent penchera plutôt pour des fruits de saison ou une belle tarte.

Dans son kit du parfait pique-nique, la copropriétaire du Tandem emporte aussi une trousse de premiers soins et… de l’anti-moustique!

Restaurant Tandem

586, rue Villeray – Montréal

514 277-3339