Spa : les secrets d’une eau propre

S’il y a bien une chose à laquelle les aficionados du spa font particulièrement attention, c’est la propreté des installations et des bains. Les propriétaires le savent bien et mettent beaucoup de moyens pour répondre à cette demande.

Car qui voudrait patauger dans une eau loin d’être claire ou filer sous une douche dont les vitres sont recouvertes de calcaire? «La propreté, c’est la première chose que les gens vont remarquer. Et dès qu’on a ne serait-ce qu’une remarque là-dessus, on s’active à corriger le tir», explique Christian Rouleau, l’un des propriétaire du Spa des Neiges, à Sainte-Anne-de-Beaupré.

Pour maintenir un bon niveau de propreté, ses employés ont suivi une formation spéciale pour l’entretien et la gestion de l’eau, et font des tests plusieurs fois par jour pour vérifier entre autres le niveau de chlore et le PH.

«Nous testons l’eau manuellement et toutes les données sont documentées», indique Christian Rouleau. L’entreprise fait aussi appel aux services d’une compagnie qui effectue des prélèvements pour des analyses en laboratoire tous les mois. «C’est surtout pour les deux grands bassins, où nous faisons des tests de sédiments et de turbidité», poursuit le copropriétaire.

Toute une machinerie permet aussi le bon entretien des équipements: il y a un système de pompes, de moteurs, de filtration et d’UV pour éliminer les bactéries. «Il fonctionne 24h/24. Même la nuit, même l’hiver.» Christian Rouleau rappelle que dans le milieu, aucune réglementation ne l’oblige à s’adonner à ce genre de contrainte, mais il a choisi de suivre «les normes des bassins publics».

Il existe en revanche une association québécoise des spas qui publie certaines consignes relatives aux normes d’hygiène, de salubrité et d’entretien. On y explique que tout équipement ou produit non jetable doit avoir été traité selon des indications spéciales. Par ailleurs, il est recommandé qu’un entretien général soit réalisé au moins une fois par jour.

«Au moins une personne est présente dans la cour et gère l’extérieur toute la journée», assure le copropriétaire, qui ajoute que le nettoyage des bassins est aussi fait le soir ou le matin avant l’arrivée des premiers clients.

Pour que ses clients puissent profiter pleinement des installations, il a choisi de mettre en place une série de promotions à thème pour l’été, notamment les jours où l’achalandage est moindre: «Deux entrées pour le prix d’une sont offertes pour les 50 ans et plus les mardis et les femmes bénéficient d’un rabais de 50% sur un accès à la station thermale le mercredi!»