Des confitures au gin ou au Jack Daniel’s

Plus que quelques semaines avant le temps des Fêtes et il est temps de penser aux cadeaux. Bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent changer des traditionnelles boîtes de chocolats ou de thé : les produits d’épicerie fine se renouvellent pour gagner en originalité.

« Les gens aiment offrir des cadeaux qui se mangent car c’est une valeur sûre et c’est utile, explique Virginie Guévin-Lemoyne, la créatrice de Côté Gars, une boutique culinaire de Mont Saint-Hilaire qui propose aussi un service traiteur. Cependant, les chocolats sont passés de mode et l’habituelle confiture de fraises a un air de déjà-vu. »

Fruits alcoolisés

Le chef de Côté Gars a revisité les confitures classiques en imaginant des spécialités alliant fruits et alcool. Cerises et Jack Daniel’s, bleuets et gin, abricots et scotch ou encore ananas et rhum, ces mariages inusités viennent jazzer des confitures qui accompagnent aussi bien du fromage que des viandes.

« Elle goûtent vraiment l’alcool, souligne Virginie. On les utilise aussi dans certains nos plats. Par exemple, on apprête du magret de canard avec la confiture à l’abricot et au scotch… C’est délicieux! » Et comme le bacon est à la mode en cuisine, Côté Gars a décidé de le décliner en marmelade vendue en pot. Cette marmelade vient notamment relever les bouchées de croûtons de chèvre proposées au menu traiteur.

Ces marmelades et confitures s’inscrivent bien dans la tendance des cadeaux d’hôtesse cocooning de cette fin d’année. « Le style chalet est vraiment populaire », constate Virginie, qui compte notamment dans sa gamme des bouchons en fourrure recyclée pour bouteille de vin ou du linge de cuisine en lin.

Recevoir sans stress avec la boîte de Noël

Pour la saison des Fêtes, Côté Gars a aussi innové en lançant il y a deux ans les boîtes de Noël. Potage, salade accompagnée de sa vinaigrette, dinde, farce, pommes de terre, légumes grillés, petits pains et bûche de Noël ou tarte en dessert… Pas besoin d’aller à l’épicerie ou de passer du temps à cuisine, la boîte Noël contient tout ce qu’il faut pour servir un repas de fête complet à ses invités. Il n’y a plus qu’à réchauffer la dinde!

« C’est parfait pour les gens qui n’ont pas envie de cuisiner ou ceux qui travaillent jusqu’à la dernière minute », explique Virginie, qui a découvert ce concept en travaillant 13 ans pour les hôtels Fairmont. L’an dernier, Côté Gars a écoulé un cinquantaine de boîtes, qui sont personnalisables selon les envies des clients.

Les boîtes de Noël permettent aussi aux personnes âgées de réunir leurs proches sans trop se fatiguer. « Nous avons déjà eu une cliente qui, se trouvant trop âgée pour cuisiner un gros repas et vivant dans une résidence où elle n’avait pas la place de préparer une dinde, a ainsi pu recevoir ses arrières-petits-enfants… »

Côté Gars

290, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier – Mont Saint-Hilaire

450 281-4277

cotegars.com