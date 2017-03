Dead Obies dévoile son nouvel EP, Air Max

Très léger et planant dans ses tons, Air Max confirme l’idée qu’on s’en était fait il y a quelques jours lors de la parution d’un teaser. Entre trap, cloud rap, PBR&B et west coast, le mini-album transcende les genres avec une aisance remarquable, signe que les six complices ont élargi considérablement leur spectre d’influences dans la dernière année.

De passage en France et en Belgique pour une mini série de spectacles qui se poursuit jusqu’au 1er avril, Dead Obies sera de retour au Québec pour poursuivre sa tournée, qui culminera en septembre prochain avec un évènement d’envergure au Métropolis.

Air Max – EP by Dead Obies

À lire : notre plus récente entrevue avec le groupe.