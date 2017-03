Gorillza sera au Festival d’été de Québec

C’est aujourd’hui, après un report inopiné de près de trois heures, qu’était dévoilé le deuxième pan de la programmation du Festival d’été de Québec.

Gorillaz, qui vient tout juste de faire paraître quatre nouveaux extraits, sera de passage en ville pour la toute première fois pour présenter ce cinquième album qui verra le jour le 28 avril.

Ils se produiront sur la scène principal du festival le samedi 15 juillet. Le 2/3 du programme triple, soit les premières parties, n’est pas encore connu.

Il y a aussi The Who qui s’est fraîchement ajouté à l’affiche, « une exclusivité canadienne » pour reprendre les mots du directeur de la programmation Louis Bellavance. Ils seront sur les Plaines d’Abraham le jeudi 13 juillet et, là encore, on ne sait pas qui les précédera.

Parmi les autres ajouts, on note: Samito, Geoffroy (qui vient de sortir un album excessivement solide), Peter Peter (idem pour lui), Le Couleur, Émeraude, Mauves, Liana, Gab Paquet (en première partie de Michel Louvain, c’est du génie!), Death From Above 1979, Tei Shi, Gabrielle Shonk (sur les Plaines avant Lady Antebellum) et Andy Shauf.

La 50e édition du Festival d’été de Québec aura lieu du 6 au 16 juillet 2017.

Horaire exhaustif via infofestival.com