Désordre et désordre, le road trip psychédélique de Julien Sagot

Réalisé par Nicolas Legault, Désordre et désordre nous plonge dans les péripéties de Julien Sagot et de Mishka Stein (bassiste de Patrick Watson) qui montent à bord de leur «Thunder Bitch» pour un trip hallucinatoire des plus saugrenus. «Portée par la fumée et leurs illusions, l’aventure à-la Hunter S. Thompson est marquée par les synthétiseurs trépidants et le drum machine feutré de la pièce», peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé hier.

La pièce est tirée de Bleu Jane, étonnant et excellent opus nommé dans la catégorie de l’album alternatif de l’année au prochain Gala de l’ADISQ ainsi que dans les catégories de la pochette et de l’album expérimental de l’année au GAMIQ.

L’inclassable auteur-compositeur-interprète, l’un des plus ingénieux actuellement au Québec, sera de la partie à Coup de cœur francophone le 9 novembre au Lion d’or. D’ici là, il renouera avec son groupe Karkwa aux côtés de Michel Rivard, Marie-Pierre Arthur et Octobre le temps du spectacle La Grande Réunion, en soutien au Village en chanson de Petite-Vallée. Le rendez-vous aura lieu le 23 octobre prochain au M Telus.