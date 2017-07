10 spectacles incontournables à voir à Zoofest 2017

Chansons drôles et drôleries chancelantes

Rodant chacun leurs numéros depuis un peu plus d’un an, Jean-François Provençal et Julien Corriveau (des Appendices) s’unissent le temps d’un «60 minutes de rigolade» qui mélangera stand-up et interprétation de leurs plus grandes chansons. S’ils nous ont habitués à des mises en scène éclatées par le passé (à travers les neuf saisons de leur émission de télé), les deux complices adoptent une forme de spectacle plus classique, qui contiendra évidemment son lot d’absurdité.

6, 7, 8, 13, 14 et 15 juillet au studio Hydro-Québec du Monument-National

Humour noir : le procès

Belle surprise de la 8e édition, le spectacle Humour noir : génocide, sida et autres confiseries mettait de l’avant trois humoristes à l’aise avec l’idée d’explorer des thématiques sociales sombres ou trash, sans toutefois tomber dans une vulgarité à outrance. Cette fois, Pascal Cameron, Colin Boudrias et Charles Deschamps remettent ça avec une mouture à caractère juridique où ils devront expliquer «les blagues qu’ils ont osé faire sur des sujets comme le terrorisme, le suicide ou Bill Cosby».

10, 11, 21 et 22 juillet au Café Cléopâtre

Julien Lacroix et Mehdi Bousaidan

Tout comme Virginie Fortin et Mariana Mazza l’avaient fait il y a quelques années, les jeunes humoristes Julien Lacroix et Mehdi Bousaidan joignent leurs forces le temps d’un spectacle qui s’arrêtera à Zoofest avant de se poursuivre partout au Québec. Entre l’humour noir et rose décalé du premier et celui plus cinglant du deuxième, ce programme double sera assurément mémorable.

13, 21 et 22 juillet à la salle Ludger-Duvernay du Monument-National

La ligue d’impro des Pic-Bois

Après avoir parodié le fertile univers de Cégeps en spectacle l’an dernier, le duo Les Pic-Bois revient avec un pastiche des matchs d’improvisation. Accompagnés par Julien Bernatchez, Maxime Gervais et Dom Massi présenteront une fausse joute d’impro qui s’annonce passablement délirante.

14, 15, 17, 18 et 19 juillet au studio Hydro-Québec du Monument-National

Le gala des féministes

La tordante Coco Belliveau anime cette soirée «aux vues, propos et/ou démarches féministes» présentée sous forme de gala. Pour l’accompagner, elle pourra compter sur Léa Stréliski (ancienne collaboratrice au Trouble Voir et récente finissante de l’École nationale de l’humour) ainsi que Colin Boudrias et Vincent Descôteaux.

8, 19, 27, 28 et 29 juillet au Cabaret du 4e du Monument-National

Love

Ce soi-disant pastiche cheap des Morissette met en scène Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais, l’un des «20 couples les plus en vogue au Québec selon Narcity». L’humour naïf et trash de la première se conjuguera à celui plus absurde et terre-à-terre du deuxième. Stand-up, chansons, vidéo et quiz ponctueront ce spectacle qui risque d’être l’un des plus courus de Zoofest 2017.

10, 11, 12, 13, 22, 23, 26, 27 et 28 juillet au studio Hydro-Québec du Monument-National

WordUP! Battles spécial humoristes

Phénomène unique dans le paysage rap québécois, les WordUP! Battles continuent de piquer la curiosité des internautes huit ans après ses balbutiements. Initiée par le rappeur Filigrann, la ligue de battle rap s’associe à Zoofest pour une soirée «de poésie, de rap, d’improvisation ingénieuse, de roasts baveux et parfois même d’insultes particulièrement vulgaires». S’affronteront des rappeurs (Speats, Dom Porter, Freddy Gruesum, Le Scap) et des humoristes (Charles Deschamps, Joe Guérin, Maude Landry, Arnaud Soly).

15 juillet aux Katacombes

Mon sombre et beau fantasme tordu

Ironiquement dédié à Kanye West, ce spectacle (dont le nom est une traduction de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, album culte du rappeur paru en 2010) est la définition même d’un spectacle libre et insolite comme Zoofest est capable d’en créer. Mélange de «stand-up, sketchs, danse contemporaine, vidéos, musique, philosophie, mode et commerce international», cette oeuvre d’art total permettra de voir sur une même scène une pléiade de nouveaux talents, dont Éric Curadeau, Philippe Audrey Larrue-St-Jacques, Pier-Luc Ouellet et Stefania Skoryna.

19 et 21 juillet au studio Hydro-Québec du Monument-National / 28 et 29 au cabaret du 4e du Monument-National

Presque adulte

Choisi pour figurer dans la prochaine saison des 5 prochains, incursion télévisuelle dans le quotidien de cinq humoristes de la relève, Arnaud Soly présentera un premier spectacle solo à Zoofest, un an après avoir attiré l’attention au sein des Frères de graine. Durant Presque adulte, l’humoriste et grand flûtiste nasal proposera «un regard candide et cynique sur les bars, sa famille, sa santé et ses cours de conduite».

8, 9, 14, 15, 18 et 20 juillet au studio Hydro-Québec du Monument-National

L’expérience triptyque

Habitué de Zoofest, Yannick De Martino revisite ses trois populaires 60 minutes qu’il a livrés dans les années précédentes : Moralement gris, Mon coloc m’a aidé avec la mise en scène et Brouillon. Gagnant du concours En route vers mon premier gala en 2011 et révélation de l’année de ComediHa! en 2015, l’humoriste opte pour un style d’humour pince-sans-rire, hérité de son parcours d’improvisateur.

24 juillet à la salle Ludger-Duvernay du Monument-National

